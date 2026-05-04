Potapova und Kraus nehmen erste Hürde furios

Dabei zeigte sich Kraus vor allem in den entscheidenden Phasen wieder stark, wehrte acht von neun Breabkällen Salkovas ab. So feierte sie nach nur 72 Minuten ein klares 6:2, 6:2. Erst in Miami hatte sich Kraus erstmals in ihrer Karriere für ein Damen-Masters qualifiziert, nach Madrid hat sie nun den Hattrick im Visier. In der letzten Qualifikationsrunde trifft sie auf Gabriela Ruse oder Oceane Dodin.