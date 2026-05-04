Er haucht stillgelegtem Bauernhof wieder Leben ein

Der 21-Jährige wusste bald, dass er Landwirt werden möchte, stand den Tieren schon immer nahe und hatte auch einen Bezug dazu: Und so kaufte sich Elias die ersten Schafe und öffnete den Hof am Anwesen seiner Mama wieder. „Mittlerweile haben wir 70 Milchschafe und heuer zählten wir 110 Nachzuchttiere“, erzählt der junge Landwirt voller Freude.