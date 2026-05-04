Er haucht stillgelegtem Bauernhof wieder Leben ein

Immer wieder werden Stalltüren in Kärnten geschlossen – und damit sinkt die Zahl an Landwirten. Doch es gibt auch engagierte Jungbauern, die stillgelegten Landwirtschaften wieder Leben einhauchen. So wie es Elias Gradnitzer aus Feffernitz in Paternion macht.
Der 21-Jährige wusste bald, dass er Landwirt werden möchte, stand den Tieren schon immer nahe und hatte auch einen Bezug dazu: Und so kaufte sich Elias die ersten Schafe und öffnete den Hof am Anwesen seiner Mama wieder. „Mittlerweile haben wir 70 Milchschafe und heuer zählten wir 110 Nachzuchttiere“, erzählt der junge Landwirt voller Freude.
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