Biber in Autobahntunnel verirrt: Polizei hilft

Ein Biber wurde nämlich im Falkenbergtunnel auf der A2 Südautobahn entdeckt. Sie schlugen sofort Alarm. Schnell machte sich eine Polizeistreife auf den Weg dorthin. „Der Biber begab sich vorbildlich auf die Erhöhung, die sich seitlich im Tunnel befindet, und wurde dann in weiterer Folge von den Beamten hinaus ins Freie gelotst und dort freigelassen.“