Biber in Autobahntunnel verirrt: Polizei hilft

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz rückte am Montag die Kärntner Polizei aus. Und zwar lotsten Beamten einen Biber aus einem Autobahntunnel.
„Statt chilligem Gewässer-Feeling ging es für den Biber erst einmal in einen Autobahntunnel – vielleicht auf der Suche nach dem schnellsten Weg zur Drau?“, nimmt die Kärntner Polizei den Einsatz am Sonntag mit Humor.
Ein Biber wurde nämlich im Falkenbergtunnel auf der A2 Südautobahn entdeckt. Sie schlugen sofort Alarm. Schnell machte sich eine Polizeistreife auf den Weg dorthin. „Der Biber begab sich vorbildlich auf die Erhöhung, die sich seitlich im Tunnel befindet, und wurde dann in weiterer Folge von den Beamten hinaus ins Freie gelotst und dort freigelassen.“
Biber hat nun auch einen Namen
Auch in Niederösterreich ereignete sich im April ein ähnlicher Vorfall. Der Biber wurde Justin getauft. „Justin ist offenbar nach Kärnten übersiedelt! Ein neuer Lebensabschnitt beginnt“, scherzt die Polizei.
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