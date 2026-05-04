Jungbullen blicken bereits auf kommende Saison

Liefering blieb gegen Kapfenberg zum vierten Mal in Serie ungeschlagen. Neben dem 4:1-Erfolg konnten sich einzelne Akteure auch über Spielzeit in der 2. Liga freuen. Ein Duo kam sogar zu seinem Debüt in dieser Spielklasse.
Liefering setzte mit dem 4:1 gegen Kapfenberg den Erfolgslauf in der 2. Liga fort. Beim Gastspiel in der Steiermark blieben die Jungbullen zum vierten Mal in Folge ungeschlagen. Tabellarisch schaut es gut für einen Platz unter den Top-Sechs am Saisonende aus.
Doch der Blick richtet sich bekanntlich auf Entwicklung und jetzt schon auf die kommende Spielzeit. So kamen gegen die Falken Miha Matjasec und Said Nisic zu ihren Zweitliga-Debüts. Außerdem durfte sich Filip Aleksic wieder beweisen. Das Trio hatte einen Anteil am U18-Meistertitel und wurde für gute Trainingsleistungen belohnt. „Die Jungs haben es sich verdient“, sagte Trainer Danny Galm, der auch mit Hinblick auf 2026/27 meint: „Es schadet nicht, wenn sie wissen, dass da Gegner wie Kapfenberg kommen, die robust sind.“
Außerdem wartet auf einen Großteil nach dem U18-Titel nach einem Jahr Pause wieder das Abenteuer Youth League. Galm: „Für uns eine super Möglichkeit.“
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