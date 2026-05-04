Jungbullen blicken bereits auf kommende Saison

Doch der Blick richtet sich bekanntlich auf Entwicklung und jetzt schon auf die kommende Spielzeit. So kamen gegen die Falken Miha Matjasec und Said Nisic zu ihren Zweitliga-Debüts. Außerdem durfte sich Filip Aleksic wieder beweisen. Das Trio hatte einen Anteil am U18-Meistertitel und wurde für gute Trainingsleistungen belohnt. „Die Jungs haben es sich verdient“, sagte Trainer Danny Galm, der auch mit Hinblick auf 2026/27 meint: „Es schadet nicht, wenn sie wissen, dass da Gegner wie Kapfenberg kommen, die robust sind.“