Diese Frau ruderte in 43 Tagen über den Atlantik

Als Maschinenbauingenieurin ist Christiane Kienl gewohnt, in klaren Systemen zu denken. Der Atlantik hingegen folgt eigenen Regeln. „Er ist unberechenbar, dynamisch und entzieht sich jeder vollständigen Kontrolle“, sagt die gebürtige Schwechaterin und Wahlgrazerin. Genau dieser Gegensatz habe sie gereizt. Die Teilnahme am Rennen „World’s Toughest Row“ über den Atlantik war deshalb für die Hobby-Ruderin weniger ein sportliches Projekt, sondern vielmehr „eine sehr persönliche Auseinandersetzung mit mir selbst“.