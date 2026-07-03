Bei Abschied von Arnautovic weinte auch Rangnick

Marko Arnautovic verabschiedete sich emotional von Österreichs Nationalteam, seiner zweiten Familie. Auch bei Teamchef Ralf Rangnick flossen dabei die Tränen.
Als um 13.57 Uhr Ortszeit der Schlusspfiff in Los Angeles ertönte, griff Marko Arnautovic in die Stutzen, entledigte sich sofort seiner Schienbeindeckel, ließ sie gut 35 Meter vor dem spanischen Tor einfach auf dem Rasen liegen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.