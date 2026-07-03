Rassismus-Eklat! Niederländer erstatten Anzeige

Das Trio schloss deshalb die Kommentarfunktionen in den jeweiligen Accounts. „Fußball bringt Millionen verschiedene Menschen zusammen und Diskriminierung sorgt für das Gegenteil. Das widerspricht also allem, wofür der Fußball steht“, hieß es in einer Stellungnahme des Verbands am Tag nach dem WM-Aus. Nun seien bereits einige Posts bei X gelöscht worden.