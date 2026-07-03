Waldfee Samira sucht einen sagenumwobenen Schatz

In drei Jahren nur zwei Absagen

Trotz der Freiluftkulisse müssen Besucher das Wetter kaum fürchten. „Freilufttheater sind oft wetterbedingt herausfordernd, aber in den vergangenen drei Jahren haben wir nur zwei Vorstellungen abgesagt. Wir haben Überdachungen und Schirme im Zuschauerraum. Abgesagt wird nur bei Starkregen oder Gewitter – bei Regen spielen wir normal“, freut sich Pichler auf viele Besucher.