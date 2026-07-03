Waldfee Samira sucht einen sagenumwobenen Schatz

Mit einer spannenden Schatzsuche, viel Musik und jeder Menge Mitmach-Momenten startet das Familientheater am Katschberg in den Theatersommer. Die neue Produktion „Samira und der Schatz des Berges“ verspricht Unterhaltung für die ganze Familie.
Tief im Inneren des Katschbergs soll ein kostbarer Goldschatz versteckt sein, bewacht von geheimnisvollen Fabelwesen – so erzählt es eine alte Sage. Das Familientheater am Katschberg begibt sich nun auf die Suche danach und präsentiert mit „Samira und der Schatz des Berges“ seine neue Produktion.
Im Mittelpunkt steht die Waldfee Samira, die gemeinsam mit dem Kobold Leopold das sagenumwobene Gold sucht. Dabei ist auch das Publikum gefragt: Die Kinder helfen Samira, Rätsel zu lösen, und werden aktiv in das Geschehen eingebunden.
„Die Fahrt auf den Berg zahlt sich aus“
„Wir binden alle Altersgruppen ein – für jeden ist etwas dabei. Die Kinder müssen Samira helfen, Rätsel zu lösen“, erzählt Carolin Anna Pichler, aus deren Feder das Stück stammt. Auch für Musik und Inszenierung ist die Kärntnerin verantwortlich.
Familienfreundlichkeit wird am Katschberg großgeschrieben. Während der rund 65-minütigen Vorstellung dürfen die Besucher essen und trinken. „Die Fahrt auf den Berg zahlt sich aus“, sagt Pichler.
In drei Jahren nur zwei Absagen
Trotz der Freiluftkulisse müssen Besucher das Wetter kaum fürchten. „Freilufttheater sind oft wetterbedingt herausfordernd, aber in den vergangenen drei Jahren haben wir nur zwei Vorstellungen abgesagt. Wir haben Überdachungen und Schirme im Zuschauerraum. Abgesagt wird nur bei Starkregen oder Gewitter – bei Regen spielen wir normal“, freut sich Pichler auf viele Besucher.
Hinter der Produktion steht ein achtköpfiges Team mit vier Schauspielern und vier Musikern. Die Proben begannen Ende Mai, auf der Freiluftbühne am Berg wird seit Mitte Juni intensiv geprobt. Gespielt wird jeden Mittwoch vom 8. Juli bis 26. August jeweils um 16 Uhr auf der Freiluftbühne der Klimaarena im Bergnest Katschberg.
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