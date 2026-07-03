Wiesberger zur Halbzeit Neunter – Steinlechner 27.

Bernd Wiesberger mischt beim mit 3 Millionen Dollar dotierten Golf-Turnier in München vorne mit!
Der Burgenländer spielte am Donnerstag und Freitag jeweils 68er-Runden und liegt mit 8 unter Par zur Halbzeit auf dem geteilten neunten Rang.
Sein Landsmann Maximilian Steinlechner verzeichnete im Golfclub Eichenried zwei 69er-Runden, der Tiroler schaffte mit 6 unter Par den Cut und geht von Platz 27 aus ins Wochenende.
Es führt der Südafrikaner Hennie Du Plessis (11 unter).
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