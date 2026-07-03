Neuer Coach gesucht! Hartberg-Trainer wird Grieche

Vormittagstraining am Freitag bei Fußball-Bundesligist Hartberg. Ein Trainer ist nicht mehr da, ein ehemaliger Spieler aus der Premier League wird getestet und Elias Havel, die wohl heißeste Transfer-Aktie der Oststeirer, ist auch nicht anwesend. Was ist los? Die „Krone“ schaute genauer hin.
Vormittagstraining in Hartberg. Und am Platz tauchte plötzlich Ex-Teamtorhüter Christian Gratzei als Goalie-Coach auf. „Ich helfe nur aus“, grinste Gratzei prompt. Tormanntrainer Christian Dobnik war nicht mehr da. Der Kärntner erhielt ein Angebot vom griechischen Meister AEK Athen und übersiedelt demnächst nach Griechenland. Gratzei wird nicht sein Nachfolger, Trainer Schopp sucht aber nach Ersatz.
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