Ekel-Chats, rechte Grüße: Jetzt prüft Staatsschutz

Um die Schülerunion kehrt keine Ruhe ein: Nachdem der „Krone“ Ekel-Chats und ein Foto mit „Heil Hitler“-Handzeichen zugespielt wurden, meldeten sich noch mehr Schüler mit fragwürdigem Material. Konkret geht es um einen „White Power“-Gruß auf einem offiziellen Veranstaltungsfoto und weitere rassistische und frauenverachtende Chatnachrichten. Auch der Staatsschutz prüft bereits.
Was ist nur mit unseren Schülern los? Es ist eine Frage, die sich so einige Leser der „Krone“ (und auch anderer Medien) in den vergangenen Tagen gestellt haben. Eine Frage, die nicht so leicht zu beantworten ist – und die viel zu pauschal alle Schüler in einen Topf wirft. Was jedoch in der vergangenen Woche aus der eher christlich-konservativ geprägten Schülerunion an die Öffentlichkeit gedrungen ist, kann getrost als völlig enthemmt und moralisch fragwürdig bezeichnet werden. Auch hier gilt: In der Schülerunion sind definitiv nicht alle so – es handelt sich hoffentlich nur um Einzelfälle.
„A Frau ohne Brüste is wertlos“
Erst wurden der „Krone“ Chatnachrichten geschickt, die aus einer internen Chatgruppe der Schülerunion stammen, in der auch hochrangige Mitglieder mitlesen oder zumindest hinzugefügt wurden. „A Frau ohne Brüste is wertlos“ oder „I geh als SS-Offizier bei da party dann“ sind nur einige der Wortspenden, die dazu geführt haben, dass die Union zu Sensibilisierungsworkshops und Chatrichtlinien verpflichtete. Zusätzlich erreichte ein befremdliches Gruppenfoto die Redaktion. Zu sehen: ein Tisch mit Österreich-Flagge, Kreuz, Soldatenhelm, einem alten Buch. Ein Bursch zeigt stolz einen Handgruß, der wohl „Heil Hitler“ darstellen soll.
Gruppenfoto mit Licht und Schatten
Seither beschäftigt die heimische Schülerschaft offensichtlich das verstörende Verhalten ihrer aktuellen und ehemaligen Schulkollegen. Der „Krone“ wurden weitere Chats zugespielt, auf ein weiteres – höchst offizielles – Foto hingewiesen. Eine Länderabordnung der Schülerunion posiert darauf ausgelassen als große Gruppe. Lachende Gesichter sind darauf zu sehen, „Peace“-Handzeichen. Soweit nichts Verwerfliches: Und doch zeigt erneut ein Bursche ein Handsymbol in die Kamera, das offenbar jenes der rechtsextremen „White Power“-Bewegung ist.
DSN bestätigt Prüfung von Chats und Fotos
In einer weiteren Chatgruppe aus einem Bundesland wurden offenbar genauso fleißig rassistische Ansichten geteilt. Auch hier wiederholt sich die bereits bekannte Weltsicht. Frauen werden herabgewürdigt, ihre Rechte infrage gestellt. Über asiatische und afrikanische Menschen werden Witze gemacht und „lustige“ Bilder herumgeschickt. Während man sich bei diesen Chats zumindest die Frage nach Moral und Anstand stellt, haben die anderen Chats und Fotos wohl Folgen. Wie der Staatsschutz der „Krone“ bestätigte, werden die Fälle bereits geprüft.
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