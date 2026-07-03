Ekel-Chats, rechte Grüße: Jetzt prüft Staatsschutz

Was ist nur mit unseren Schülern los? Es ist eine Frage, die sich so einige Leser der „Krone“ (und auch anderer Medien) in den vergangenen Tagen gestellt haben. Eine Frage, die nicht so leicht zu beantworten ist – und die viel zu pauschal alle Schüler in einen Topf wirft. Was jedoch in der vergangenen Woche aus der eher christlich-konservativ geprägten Schülerunion an die Öffentlichkeit gedrungen ist, kann getrost als völlig enthemmt und moralisch fragwürdig bezeichnet werden. Auch hier gilt: In der Schülerunion sind definitiv nicht alle so – es handelt sich hoffentlich nur um Einzelfälle.