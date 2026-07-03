Zu Fuß oder mit dem Rad in Trins zur Trunahütte

Die Einkehr über dem vorderen Gschnitztal wurde zuletzt innen renoviert. Es gibt zwei verschiedene Routen, um dorthin zu kommen.
Vom Parkplatz geht es ein paar Schritte taleinwärts und dann bezeichnet auf dem Asphaltweg hinauf bzw. durch herrliche Wiesen hinüber zum Waldrand. Hier beginnt der Forstweg, in der ersten Linkskehre ist der Steig zur Trunahütte angeschrieben. An der Stelle zunächst kurz auf einem Fahrweg dahin und dann links den bezeichneten Steig nehmen.
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