Zu Fuß oder mit dem Rad in Trins zur Trunahütte

Vom Parkplatz geht es ein paar Schritte taleinwärts und dann bezeichnet auf dem Asphaltweg hinauf bzw. durch herrliche Wiesen hinüber zum Waldrand. Hier beginnt der Forstweg, in der ersten Linkskehre ist der Steig zur Trunahütte angeschrieben. An der Stelle zunächst kurz auf einem Fahrweg dahin und dann links den bezeichneten Steig nehmen.