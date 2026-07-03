ÖSV-Ass: „Erstmals seit drei Jahren schmerzfrei!“

Österreichs Skifahrer sind derzeit mitten in der harten Vorbereitung auf den Winter. Die „WC3“-Gruppe um Marco Schwarz und Manuel Feller verbrachte die Woche am Wörthersee. „Blacky“ fühlt sich im Training pudelwohl, ist erstmals seit drei Jahren schmerzfrei. Um seine künftigen Disziplinen macht er vorerst noch ein Geheimnis.
Während der Trainingswoche im Hotel Werzers am Wörthersee fieberten natürlich auch Österreichs Ski-Asse am Donnerstag mit dem Fußball-Nationalteam mit. „Abgesehen von der frühen Partie um 4 Uhr gegen Algerien habe ich unsere Spiele gesehen. Ich denke, dass Spanien jetzt Weltmeister wird“, meinte der Kärntner Allrounder Marco Schwarz nach dem bitteren 0:3.
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