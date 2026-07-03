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Schwarz fühlt sich gut

ÖSV-Ass: „Erstmals seit drei Jahren schmerzfrei!“

Ski Alpin
03.07.2026 18:30
Marco Schwarz war der beste Athlet der „WC3“-Gruppe am Foilboard.
Marco Schwarz war der beste Athlet der „WC3“-Gruppe am Foilboard.(Bild: EXPA/ Johann Groder)
Porträt von Marcel Santner
Von Marcel Santner

Österreichs Skifahrer sind derzeit mitten in der harten Vorbereitung auf den Winter. Die „WC3“-Gruppe um Marco Schwarz und Manuel Feller verbrachte die Woche am Wörthersee. „Blacky“ fühlt sich im Training pudelwohl, ist erstmals seit drei Jahren schmerzfrei. Um seine künftigen Disziplinen macht er vorerst noch ein Geheimnis.

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Während der Trainingswoche im Hotel Werzers am Wörthersee fieberten natürlich auch Österreichs Ski-Asse am Donnerstag mit dem Fußball-Nationalteam mit. „Abgesehen von der frühen Partie um 4 Uhr gegen Algerien habe ich unsere Spiele gesehen. Ich denke, dass Spanien jetzt Weltmeister wird“, meinte der Kärntner Allrounder Marco Schwarz nach dem bitteren 0:3.

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