ÖSV-Ass: „Erstmals seit drei Jahren schmerzfrei!“

Während der Trainingswoche im Hotel Werzers am Wörthersee fieberten natürlich auch Österreichs Ski-Asse am Donnerstag mit dem Fußball-Nationalteam mit. „Abgesehen von der frühen Partie um 4 Uhr gegen Algerien habe ich unsere Spiele gesehen. Ich denke, dass Spanien jetzt Weltmeister wird“, meinte der Kärntner Allrounder Marco Schwarz nach dem bitteren 0:3.