Kein Verfahren gegen Ex-Chef der Hofreitschule

Alfred Hudler war im September 2025 von der 1565 gegründeten Spanischen Hofreitschule fristlos entlassen worden. Unter einigermaßen eigenwilligen Umständen: Denn das Landwirtschaftsministerium, zu dem die Hofreitschule ressortiert, soll bereits in den Wochen davor enormen Druck auf den Aufsichtsrat ausgeübt haben. Erst ging es um vermeintlich falsche Spesenabrechnungen, dann um die angeblich mangelhafte Überwachung der Finanzabteilung. Überliefert ist ein Zitat eines hohen Beamten, der auf gut wienerisch gegenüber einem Aufsichtsrat gemeint haben soll: „Haut‘s ihn ausse, dann soll er klagen, und wenn er recht bekommt, bekommt er viel Geld und muss nicht mehr arbeiten.“