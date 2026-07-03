Flucht nach Unfall: Alkolenker zu Hause gestellt

Der nächste Weg führte die Polizisten nach einer kurzen Ermittlung zur Adresse des Zulassungsbesitzers des verunfallten Autos. Dort fanden sie den 29-Jährigen auch vor. „Zunächst gab der Mann an, zwar soeben nach Hause gekommen zu sein, das Fahrzeug jedoch nicht gelenkt zu haben“, so die Polizei. „Wer den Pkw zum Unfallzeitpunkt gelenkt habe, wollte er nicht bekannt geben.“