Jugendliche (19) wegen 70 Einbrüchen verurteilt

Zwei der drei Angeklagten sind schon mehrfach vorbestraft. Für die beiden setzte es unbedingte Haftstrafen: Einer erhielt sechs Monate als Zusatzstrafe zu bereits verhängten zwei Jahren Haft. Der zweite 19-Jährige muss 18 Monate unbedingt absitzen. Der dritte Jugendliche, als einziger noch unbescholten, bekam ein Jahr auf Bewährung.