So planen Enten zum „Riesenbezwinger“ zu werden

„Wir werden ein bisschen Glück brauchen“

Erschwerend kommt hinzu, dass einige von Verletzungen genese Spieler dennoch nicht auflaufen dürfen. Da sie während der Saison zu wenig Spiele gemacht haben, dürfen sie auch nicht in der Postseason auflaufen – das schreibt das Regelbuch vor. Für Ashfield eine schwierige Situation: „Das macht es nicht gerade einfacher, Spieler müssen daher Offense und Defense spielen – und das in den Play-offs!“