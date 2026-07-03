So planen Enten zum „Riesenbezwinger“ zu werden

Erstmals in der Vereinsgeschichte treten die Salzburg Ducks in den Play-offs der Austrian Football League an. Bei den Graz Giants hoffen die Enten nicht nur auf das Quäntchen Glück sondern auch auf ein David gegen Goliath-Szenario. Auf einige Spieler müssen die Mozartstädter dabei aber verzichten.
Heute (16) ist es soweit, im fünften Anlauf spielen die Salzburg Ducks erstmals in den Play-offs der Austrian Football League auf.
„Es ist ein wichtiger Schritt in unserer Entwicklung“, freut sich Ducks-Cheftrainer Joe Ashfield über das Erreichen des Langzeitziels. Mit dem Auswärtsspiel in der Wildcard-Runde bei den Graz Giants wartet aber ein echter Brocken auf die Mozartstädter.
Die Steirer schlossen den Grunddurchgang auf Rang drei ab, das direkte Duell ging mit 35:7 an die Uhrturmstädter. „Sie sind eine richtig gute Mannschaft, wir werden in der Offensive und Defensive unser bestes Spiel zeigen müssen“, weiß der Coach.
„Wir werden ein bisschen Glück brauchen“
Erschwerend kommt hinzu, dass einige von Verletzungen genese Spieler dennoch nicht auflaufen dürfen. Da sie während der Saison zu wenig Spiele gemacht haben, dürfen sie auch nicht in der Postseason auflaufen – das schreibt das Regelbuch vor. Für Ashfield eine schwierige Situation: „Das macht es nicht gerade einfacher, Spieler müssen daher Offense und Defense spielen – und das in den Play-offs!“
Wie die Enten dennoch zum „Riesentöter“ werden können? „Wir werden ein bisschen Glück brauchen. Spezielle Taktikten werden wir nicht ausprobieren, wir müssen einfach schauen, dass wir den Ball zu unseren besten Spielern bekommen“, hofft Ashfield auf eine Überraschung.
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