Mega-Blamage für Österreichs Basketball-Team

„Wir haben gegen ein größeres, schnelleres und besseres Team gespielt, das über 40 Minuten Vollgas gegeben hat – das ist deren Mentalität. Das müssen wir so akzeptieren. Meine junge, unerfahrene Mannschaft konnte auf diesem physischen Level nicht dagegenhalten“, resümierte Teamchef Aramis Naglic. Immerhin „ein paar gute Momente“ habe sein Team gehabt. Ähnlich hoch hatte dieses zuletzt im November 2017 mit einem 49:90 gegen Deutschland verloren. Gegen Polen hatte es im August 2022 ein 55:91 gegeben. In der laufenden Quali hatte es auswärts „nur“ ein 78:90 gegeben.