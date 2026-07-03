Mann stürzte bei Arbeiten aus vier Metern Höhe

Schwiegersohn fand Verletzten

Eigenen Angaben zufolge wollte er einen Anschlaghaken entfernen, der sich nicht unmittelbar über der Leiter befand. In der Folge beugte sich der Mann zu dem Haken, wobei sich die Leiter verdrehte und der 67-Jährige aus einer Höhe von etwa vier Metern stürzte. Sein Schwiegersohn nahm einen Schrei wahr, fand den Verletzten am Boden liegend vor und verständigte die Einsatzkräfte.