Mann stürzte bei Arbeiten aus vier Metern Höhe

Im steirischen Bezirk Murtal stürzte am Freitag ein 67-jähriger Mann bei Montagearbeiten von einer Leiter aus einer Höhe von etwa vier Metern und verletzte sich. Er musste ins Krankenhaus nach Judenburg gebracht werden.
Gegen 12.20 Uhr dürfte ein 67-Jähriger aus dem Bezirk Murtal bei Montagearbeiten in Spielberg von einer Leiter gestürzt sein. Ersten Erhebungen der Polizei zufolge montierte der Mann, der keinen Schutzhelm getragen hatte, gemeinsam mit seinem Schwiegersohn Wandelemente, die mittels Kran in Position gebracht wurden.
Schwiegersohn fand Verletzten
Eigenen Angaben zufolge wollte er einen Anschlaghaken entfernen, der sich nicht unmittelbar über der Leiter befand. In der Folge beugte sich der Mann zu dem Haken, wobei sich die Leiter verdrehte und der 67-Jährige aus einer Höhe von etwa vier Metern stürzte. Sein Schwiegersohn nahm einen Schrei wahr, fand den Verletzten am Boden liegend vor und verständigte die Einsatzkräfte.
Der 67-Jährige wurde nach der notärztlichen Versorgung vor Ort mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus nach Judenburg gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegt kein Fremdverschulden vor.
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