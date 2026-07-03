Riesen-Menge Fentanyl aus Spital in Rom gestohlen

Italien sieht „keine Fentanyl-Krise“

Die italienische Regierung hatte bereits 2024 einen Aktionsplan gegen den Missbrauch von Fentanyl vorgestellt. Anders als in den USA sieht sie derzeit jedoch keine akute Fentanyl-Krise im Land. Das synthetische Opioid gilt weltweit als besonders gefährlich und wird mit zehntausenden Todesfällen durch Überdosierungen in Verbindung gebracht.