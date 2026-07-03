Waller/Pristauz in Gstaad schon im Viertelfinale

Das ÖVV-Duo behielt am Freitag im Achtelfinale gegen die US-Amerikaner Taylor Crabb/Andrew Benesh mit 2:0 (18,29) die Oberhand. Das Aus in der Zwischenrunde setzte es für Timo Hammarberg/Tim Berger mit einem 1:2 (-17,16,-14) gegen die Brasilianer Evandro/Arthur. Bei den Frauen zogen Dorina Klinger/Ronja Klinger ins Achtelfinale ein.