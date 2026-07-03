ÖFB-Boss Pröll: „Wir werden alles diskutieren“

Nach dem Aus bei der Fußball-WM beginnt bei Österreichs Fußball-Bund die sportliche Analyse. Josef Pröll, Vorsitzender des Aufsichtsrats, blickt für die „Krone“ zurück – und nach vorn ...
„Bei mir waren drei Minuten totale Leere, dann Euphorie, das ist ein Moment für die Geschichtsbücher“, wird auch bei Josef Pröll das 3:3 gegen Algerien von dieser WM immer in Erinnerung bleiben. Das erlebte er noch in der Heimat. Beim 0:3 gegen Spanien saß der Aufsichtsrat-Boss des ÖFB in Los Angeles wieder im Stadion, neben FIFA-Präsident Gianni Infantino.
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