ÖFB-Boss Pröll: „Wir werden alles diskutieren“

„Bei mir waren drei Minuten totale Leere, dann Euphorie, das ist ein Moment für die Geschichtsbücher“, wird auch bei Josef Pröll das 3:3 gegen Algerien von dieser WM immer in Erinnerung bleiben. Das erlebte er noch in der Heimat. Beim 0:3 gegen Spanien saß der Aufsichtsrat-Boss des ÖFB in Los Angeles wieder im Stadion, neben FIFA-Präsident Gianni Infantino.