DFB-Rücktritt: So hoch ist Nagelsmanns Abfindung

Die Trennung von Julian Nagelsmann kommt dem DFB teuer zu stehen – wenn auch nicht ganz so teuer wie zunächst angenommen.
Nach Informationen von „Kicker“ und Sky beläuft sich die Abfindung für den ehemaligen Bundestrainer auf rund 6,8 Millionen Euro. In dieser Summe enthalten sind auch die Abfindungen für die beiden Co-Trainer Benjamin Glück und Benjamin Hübner. Die langjährigen Weggefährten, deren Verträge ebenfalls bis zur EM 2028 gelaufen wären, verabschiedeten sich am Freitag gemeinsam mit Nagelsmann vom DFB.
Noch vor wenigen Tagen war von einer Abfindung in Höhe von sieben Millionen Euro die Rede gewesen. Laut „Kicker“ wäre die Trennung allerdings deutlich günstiger ausgefallen, wenn Deutschland bereits in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft ausgeschieden wäre. Eine konkrete Summe wurde dazu nicht genannt.
Zur Erinnerung: Nagelsmann soll rund sieben Millionen Euro Jahresgehalt verdient haben.
Novum für den DFB?
Jürgen Klopp gilt weiterhin als Wunschkandidat für den Posten des Teamchefs. Dazu muss er allerdings von Red Bull losgelöst werden. Eine Ablöse steht im Raum. Es wäre das erste Mal, dass der DFB eine Ablöse für einen Trainer zahlen würde.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.