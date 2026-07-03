DFB-Rücktritt: So hoch ist Nagelsmanns Abfindung

Nach Informationen von „Kicker“ und Sky beläuft sich die Abfindung für den ehemaligen Bundestrainer auf rund 6,8 Millionen Euro. In dieser Summe enthalten sind auch die Abfindungen für die beiden Co-Trainer Benjamin Glück und Benjamin Hübner. Die langjährigen Weggefährten, deren Verträge ebenfalls bis zur EM 2028 gelaufen wären, verabschiedeten sich am Freitag gemeinsam mit Nagelsmann vom DFB.