Verzicht auf EM-Marathon: „Körper braucht Ruhe!“

„Diese Absage tut weh!“

Weiters: „Die beiden Marathons im Frühjahr haben mir gezeigt, dass sich dieser Einsatz sportlich gelohnt hat. Darauf bin ich stolz und ich bin auch dankbar für alles, was ich in dieser Zeit lernen durfte. Gleichzeitig zahle ich seit acht Wochen den Preis dafür. Ein kontinuierliches Lauftraining ist bis heute nicht möglich. Das tut weh, weil ich mich sehr auf diese EM gefreut habe. Aber ich spüre auch: Mein Körper braucht jetzt Ruhe und Zeit, und ich will ihm diese Zeit geben. Deshalb fällt mir die Entscheidung, auf die EM zu verzichten, am Ende leichter, als ich es mir gewünscht hätte...“