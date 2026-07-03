Verzicht auf EM-Marathon: „Körper braucht Ruhe!“

Staatsmeister Mario Bauernfeind hat seine Teilnahme im Marathonlauf für die EM in Birmingham (10. bis 16. August) abgesagt. Grund: Seit acht Wochen sei ein kontinuierliches Lauftraining bis heute nicht möglich gewesen.
Zuvor hatte schon Aaron Gruen auf die EM verzichtet, er läuft dafür die Halbmarathon-WM im September in Kopenhagen. Bei der EM ist der ÖLV im Marathon jetzt bei den Männern nur noch durch Andreas Vojta sowie bei den Frauen durch Rekordlerin Julia Mayer und Eva Wutti vertreten.
„Zahle seit acht Wochen den Preis“
Mario Bauernfeind zu seinem EM-Verzicht: „Die Qualifikation zu schaffen, war für mich ein großes Ziel – und ich bin dankbar, dass ich es nach einer intensiven Vorbereitung im März und April erreicht habe. Dafür musste ich im Training immer wieder über Grenzen gehen und auch Schmerzen aushalten. Ich wusste, dass das ein Risiko sein wird. Trotzdem war es der einzige Weg, überhaupt eine Chance auf einen Startplatz zu haben.“
„Diese Absage tut weh!“
Weiters: „Die beiden Marathons im Frühjahr haben mir gezeigt, dass sich dieser Einsatz sportlich gelohnt hat. Darauf bin ich stolz und ich bin auch dankbar für alles, was ich in dieser Zeit lernen durfte. Gleichzeitig zahle ich seit acht Wochen den Preis dafür. Ein kontinuierliches Lauftraining ist bis heute nicht möglich. Das tut weh, weil ich mich sehr auf diese EM gefreut habe. Aber ich spüre auch: Mein Körper braucht jetzt Ruhe und Zeit, und ich will ihm diese Zeit geben. Deshalb fällt mir die Entscheidung, auf die EM zu verzichten, am Ende leichter, als ich es mir gewünscht hätte...“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.