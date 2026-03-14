Kärntner ÖSV-Speedfahrern droht der Rauswurf

Die Ski-Weltcup-Saison läuft noch und Infos für den kommenden Winter sickern bereits durch! Den beiden Kärntnern Max Franz und Otmar Striedinger droht der Verlust des Kader-Platzes. Franz zeigte sich auf „Krone“-Nachfrage überrascht, hatte davon noch nichts gewusst. Der Weißbriacher muss Ende April erneut operiert werden.
Die Ski-Weltcup-Saison läuft noch und dennoch sickerten bereits Infos für den kommenden Winter durch. So sollen die beiden Kärntner Max Franz und Otmar Striedinger ihren Kaderplatz verlieren. „Man muss die Leistungsentwicklung in Kombination mit dem Alter beobachten“, so Chefcoach Marko Pfeifer. Kärntens Landespräsident Dieter Mörtl: „Das Alter ist, wie ich finde, nicht entscheidend. Lindsey Vonn oder Federica Brignone sind die besten Beispiele!“
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