Neue Harry-Potter-Hörbücher für Herbst angekündigt

Die Fans des Zauberlehrlings Harry Potter können sich ab Herbst auf neues Material von Hogwarts freuen. Der Streaming-Anbieter Audible und der digitale Verlag Pottermore Publishing bringen nämlich neu gestaltete Hörbücher heraus.
Laut den Produzenten haben mehr als 150 Sprecherinnen und Sprecher an der siebenbändigen Reihe „Harry Potter: Die Hörbücher mit Vollbesetzung“ mitgewirkt. Nach dem internationalen Erfolg der englischsprachigen Version („Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions“) folge nun eben eine deutsche Variante, heißt es.
Welche Stimmen zu hören sein werden, ist noch unbekannt
Im englischsprachigen Vorbild sind unter anderem die Schauspielstars Hugh Laurie als Dumbledore, Matthew Macfadyen als Voldemort und Keira Knightley als Professor Umbridge zu hören. Wer in der deutschen Variante dabei ist, soll noch bekannt gegeben werden.
Bisher gibt es laut Audible auf Deutsch zwei „Harry Potter“-Hörbuchversionen, die von Felix von Manteuffel sowie in einer Jubiläumsausgabe von Rufus Beck gelesen wurden. Die neue Reihe mit voller Besetzung soll ab November dazukommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.