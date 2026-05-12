Barca-Coach Flick rüffelt Yamal wegen Fahnen-Jubel

„Ich habe mit ihm gesprochen und ihm gesagt: Wenn er das machen will, ist es seine Entscheidung. Er ist alt genug, 18 Jahre alt“, so Flick auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Alaves am Mittwoch. „Yamal ist volljährig und trägt die Verantwortung für seine Aussagen selbst. Aber wir spielen Fußball, um die Leute glücklich zu machen. Das ist das Erste, was wir tun müssen.“