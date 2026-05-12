Brandstiftung! Lehrer geschockt, Kinder zu Hause

Ein Feuerteufel wütete im Halleiner Gymnasium und zerstörte die hauseigene Bibliothek – einen echten Wohlfühlort für die Schüler. Während die Polizei etliche Spuren sicherte, sitzen 750 Kinder daheim und müssen betreut werden. Die „Krone“ hat mit den Betroffenen gesprochen ...
Der Geruch von verbranntem Papier und verschmortem Plastik liegt auch am Dienstag noch in der Luft. Neben dem Gestank zeugen zig kaputte Bücher, verrußte Wände und Schmutz vom Brandanschlag und vom Löscheinsatz in der Bibliothek des Halleiner Gymnasiums.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.