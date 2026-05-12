UN-Beauftragter sorgt sich um die Zukunft Bosniens

Umstrittene Vollmachten des Hohen Repräsentanten

Bosnien-Herzegowina besteht seit dem Krieg (1992 bis 1995) mit mehr als 100.000 Toten aus zwei Landesteilen: der Föderation Bosnien-Herzegowina (FBiH), die hauptsächlich von Bosniaken und Kroaten bewohnt wird, und der hauptsächlich von Serben bewohnten Republika Srpska (RS). Die Landesteile genießen weitgehende Autonomie. Der Hohe Repräsentant der internationalen Gemeinschaft verfügt in dem von ethnischen Konflikten zerrütteten Land über weitreichende Vollmachten und kann Gesetze erlassen oder Amtsträger entlassen. Das Amt wurde mit dem Friedensvertrag von Dayton 1995 geschaffen, mit dem der Bosnien-Krieg beendet wurde.