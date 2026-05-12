„Sie werden von uns nichts geschenkt bekommen“

Zweimal überstanden sie bereits die Gruppenphase bei einer WM. Erstmals 2006 in Deutschland, war für Australien gegen den späteren Weltmeister Italien Schluss – 0:1. 16 Jahre später schieden die „Socceroos“ in Katar erneut im Achtelfinale gegen den Weltmeister aus Argentinien mit 1:2 aus. Im Sommer ist die Truppe von Teamchef Tony Popovic zum siebenten Mal an einer WM-Teil. Während Parma-Calcio-Verteidiger Alessandro Circati, ist mit einem Marktwert von 10 Million Euro der teuerste Spieler im Kader, sein erstes Großereignis bestreiten wird, sind Australiens WM-Rekordspieler Mathew Ryan und Mathew Leckie (beide 10) immer noch aktiv.