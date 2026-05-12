„Sie werden von uns nichts geschenkt bekommen“

Ab sofort gibt es alle WM-Starter im Check, präsentieren wir täglich zwei Gruppen! Australien kämpft bei in schwieriger Gruppe gegen USA, Paraguay und Türkei nach 2006 und 2022 um das dritte Achtelfinale. Dort war gegen die späteren Weltmeister jeweils Schluss. Teamchef Tony Popovic will sich mit seiner Truppe teuer verkaufen.
Zweimal überstanden sie bereits die Gruppenphase bei einer WM. Erstmals 2006 in Deutschland, war für Australien gegen den späteren Weltmeister Italien Schluss – 0:1. 16 Jahre später schieden die „Socceroos“ in Katar erneut im Achtelfinale gegen den Weltmeister aus Argentinien mit 1:2 aus. Im Sommer ist die Truppe von Teamchef Tony Popovic zum siebenten Mal an einer WM-Teil. Während Parma-Calcio-Verteidiger Alessandro Circati, ist mit einem Marktwert von 10 Million Euro der teuerste Spieler im Kader, sein erstes Großereignis bestreiten wird, sind Australiens WM-Rekordspieler Mathew Ryan und Mathew Leckie (beide 10) immer noch aktiv.
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