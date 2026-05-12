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Fortgesetzte Gewalt

Kind den Strom abgedreht: Beamten-Vater verurteilt

Kärnten
12.05.2026 18:00
Ein lang gedienter Kärntner Beamter zog zu Hause des Öfteren den Stecker und ließ seinen ...
Ein lang gedienter Kärntner Beamter zog zu Hause des Öfteren den Stecker und ließ seinen Stiefsohn allein im Finsteren eingesperrt.(Bild: P. Huber)
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

Bei fortgesetzter Gewaltausübung gegenüber Familienmitgliedern kommt es bei der Bemessung der Strafe nicht auf die Intensität an, sondern auf die Dauer – und wie perfide vorgegangen wurde: Ein Kärntner Beamter der Landesregierung hat seinem Kind unter anderem den Strom abgedreht und es im finsteren Zimmer eingesperrt.

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Vor Kurzem hat mit Herbert Kickl ein anderer Kärntner noch mit einer Erinnerung an „gute alte Zeiten“ zwischen Kindern und Respektspersonen und mit erhobener Hand eine Diskussion über Gewalt in der Erziehung losgetreten. Dieses aktuelle Urteil gegen einen Landsmann zeigt aber eindringlich, wo die Justiz die Grenzen für Gewalt gegenüber Schutzbefohlenen ansetzt!

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