Kind den Strom abgedreht: Beamten-Vater verurteilt

Vor Kurzem hat mit Herbert Kickl ein anderer Kärntner noch mit einer Erinnerung an „gute alte Zeiten“ zwischen Kindern und Respektspersonen und mit erhobener Hand eine Diskussion über Gewalt in der Erziehung losgetreten. Dieses aktuelle Urteil gegen einen Landsmann zeigt aber eindringlich, wo die Justiz die Grenzen für Gewalt gegenüber Schutzbefohlenen ansetzt!