Kind den Strom abgedreht: Beamten-Vater verurteilt

Bei fortgesetzter Gewaltausübung gegenüber Familienmitgliedern kommt es bei der Bemessung der Strafe nicht auf die Intensität an, sondern auf die Dauer – und wie perfide vorgegangen wurde: Ein Kärntner Beamter der Landesregierung hat seinem Kind unter anderem den Strom abgedreht und es im finsteren Zimmer eingesperrt.
Vor Kurzem hat mit Herbert Kickl ein anderer Kärntner noch mit einer Erinnerung an „gute alte Zeiten“ zwischen Kindern und Respektspersonen und mit erhobener Hand eine Diskussion über Gewalt in der Erziehung losgetreten. Dieses aktuelle Urteil gegen einen Landsmann zeigt aber eindringlich, wo die Justiz die Grenzen für Gewalt gegenüber Schutzbefohlenen ansetzt!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.