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EINWÜRFE: FOLGE 96

Wietersdorf dreht Derby in letzter Sekunde

Sport
12.05.2026 17:39
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Späte Tore, rote Karten und ein gestürzter Serienlauf! Wietersdorf dreht das Derby gegen Friesach in Minute 92, Afritz erlebt wilde Szenen nach der Pause und Tabellenführer Sirnitz schlägt im Topspiel Feldkirchen. Dazu bleibt Landskron weiter unaufhaltsam. 

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Was für ein Derby in der 1. Klasse Mitte! Wietersdorf lag gegen Friesach nach dem Treffer von Jon Jarc kurz vor der Pause noch mit 0:1 zurück, kämpfte sich aber eindrucksvoll zurück. Florian Novak stellte zunächst auf 1:1, ehe er in der Nachspielzeit zum großen Derby-Helden wurde. In Minute 92 schlug Wietersdorf eiskalt zu und drehte die Partie endgültig zum 2:1-Heimsieg. Dabei waren die Friesacher dem Auswärtssieg zwischenzeitlich näher. Doch die Gäste ließen ihre Chancen liegen – und wurden dafür brutal bestraft. „Es war wie verhext, dass wir die Tore nicht gemacht haben“, haderte Friesach-Kapitän Fabian Sortschan nach Schlusspfiff. Die Wietersdorfer hingegen schwimmen weiter auf einer Erfolgswelle. Mit großem Selbstvertrauen geht es nun in die nächste Aufgabe gegen Straßburg. Trainer Jakob Rabensteiner zeigte sich nach dem späten Sieg stolz auf seine Mannschaft, die sich nach schwierigen Prognosen mittlerweile im Tabellenmittelfeld festgesetzt hat.

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