Eine Rückkehr auf den Spuren von Roque Santa Cruz

„Die Menschen im Land haben ein Leben lang darauf gewartet.“ Mit diesen Worten löste Präsident Santiago Peña eine Jubelwelle aus – samt Feiertag. Paraguay steht Kopf! Nach 16 langen Jahren ist die Albirroja zurück auf der Weltbühne des Fußballs. Die Erinnerungen an den letzten Auftritt sind noch immer präsent und lassen bis heute Narben erahnen. 2010 in Südafrika schrieb man Geschichte, warf sogar den amtierenden Weltmeister Italien aus dem Bewerb und stürmte ins Viertelfinale. Gegen die damals wohl beste Mannschaft des Planeten scheiterte man aber auf tragische Art und Weise. Lange hielt man gut dagegen, vergab einen Elfmeter und kassierte in den finalen Zügen des Spiels den bitteren Knock-out.