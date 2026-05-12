Metallica-Fans ließen in Athen die Erde beben

„Konzertbeben“ ist bekanntes Phänomen

Erdbebenforschern ist dieses Phänomen, das als „Konzertbeben“ bezeichnet wird, übrigens nicht unbekannt. Bei ähnlich großen Konzerten kommt es nämlich immer wieder einmal vor, dass die Erde unter den Füßen der Anhänger bebt. Hetfield und seine Kollegen haben das nämlich bereits letztes Jahr bei ihrem Auftritt an der Virginia Tech University in Blacksburg im US-Bundesstaat Virginia schon geschafft.