Was unseren Jüngsten Angst macht – und was hilft

Seit der Pandemie hat die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen gelitten. Das tut sie bis heute, wenn auch wegen anderer Krisen. Von 2023 bis 2025 lief die Post-Covid-Kinderstudie. Finanziert vom Land, erforschte die Med Uni Innsbruck, was Tirols Jüngste belastet und was ihnen hilft. Nun werden Maßnahmen abgeleitet.
Als die Post-Covid-Kinderstudie im Juni 2023 startete, hatten Tirols Kinder und Jugendliche eine harte Zeit hinter sich. „Die höchsten Belastungswerte ergaben sich im Kontext der Pandemie im Winter 2021/22“, erläutert Studienleiterin Silvia Exenberger. Die Klinische und Gesundheits-Psychologin hat seit Kurzem die Auswertung der großen Studie zur Belastung von Kindern und Jugendlichen in Tirol vorliegen.
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