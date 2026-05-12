Krimi um „Timmy“hat nun ein politisches Nachspiel

Liegt „Timmy“ schon am Meeresgrund?

Abseits der politischen Schlammschlacht weiß von den Experten derzeit niemand, wo sich der Buckelwal befindet und ob er überhaupt noch lebt – weder die Aktivisten, die ihn in die Nordsee brachten, noch das Backhaus-Ministerium noch unabhängige Wissenschaftler. Denn der GPS-Sender, den die private Initiative an dem Wal angebracht haben will, liefert keine Daten. Damit bleibt offen, ob die umstrittene Freilassung dem Tier geholfen hat oder ob Wal „Timmy“ längst auf dem Grund der Nordsee liegt.