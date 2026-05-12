Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wal als PR-Opfer?

Krimi um „Timmy“hat nun ein politisches Nachspiel

Ausland
12.05.2026 20:17
Porträt von krone.at
Von krone.at

Seit seiner Freisetzung ins offene Meer am 2. Mai ist der aktuelle Standort von Wal „Timmy“ ungewiss. Experten und Retter streiten sich, ob der Meeressäuger überhaupt noch lebt. Unterdessen gerät Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) immer stärker unter Druck. Die Konkurrenz wirft ihm rund um die Wal-Rettung Eigen-PR für die bevorstehende Landtagswahl im Herbst vor.

0 Kommentare

Buckwal „Timmy“: Seit dem 3. März hielt er die Welt der Deutschen in Atem. Nach seiner Rettung ...
Buckwal „Timmy“: Seit dem 3. März hielt er die Welt der Deutschen in Atem. Nach seiner Rettung ist er verschwunden, womöglich längst tot.(Bild: AFP/FLORIAN MANZ)

Zitat Icon

Bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass in Deutschland mitunter Autobahnbauten über Jahre stillstehen, nur weil Fledermäuse oder Unken gefunden werden.

CDU kritisiert die Baggertätigkeiten im Naturschutzgebiet zur Wal-Rettung

Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) gerät immer stärker unter Druck.
Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) gerät immer stärker unter Druck.(Bild: AFP/DANNY GOHLKE)

Während aus dem Ministerium bestätigt wird, dass man sich ein solches Denkmal grundsätzlich vorstellen könne, schütteln Kritiker nur noch den Kopf. Es wäre die bizarre Krönung dieser Geschichte: Ein Denkmal aus Metall für einen Wal, dessen wahres Schicksal die Retter bis heute wie ein Staatsgeheimnis unter Verschluss halten. 

Liegt „Timmy“ schon am Meeresgrund?
Abseits der politischen Schlammschlacht weiß von den Experten derzeit niemand, wo sich der Buckelwal befindet und ob er überhaupt noch lebt – weder die Aktivisten, die ihn in die Nordsee brachten, noch das Backhaus-Ministerium noch unabhängige Wissenschaftler. Denn der GPS-Sender, den die private Initiative an dem Wal angebracht haben will, liefert keine Daten. Damit bleibt offen, ob die umstrittene Freilassung dem Tier geholfen hat oder ob Wal „Timmy“ längst auf dem Grund der Nordsee liegt.

Lesen Sie auch:
Die Anwaltskanzlei äußerte sich im Namen von Reederei und der Crew des Schleppers.
„Kratzer zugezogen“
Neue Details zur Freisetzung von „Timmy“
10.05.2026
Experten rütteln auf:
„Timmy“ ist „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ tot
05.05.2026
Crew unter Beschuss
Neue Zweifel am Schicksal von Wal „Timmy“
04.05.2026

Der Meeresbiologe und Walforscher Fabian Ritter forderte im Gespräch mit t-online: „Die Daten des Senders müssen öffentlich gemacht werden, um den Weg des Wals nach einer möglichen Freilassung nachvollziehen zu können.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
12.05.2026 20:17
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf