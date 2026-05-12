Denkwürdige Real-PK: Barcelona erwägt eine Klage!

„Ich bin nicht hierhergekommen, damit sich Schiedsrichter mit dem Geld des FC Barcelona bereichern“, sagte Perez zudem am Dienstag auf der eigens einberufenen Pressekonferenz. „Wir sind dieser Saison leer ausgegangen und ich bin hier - seit ich weiß nicht wie vielen Spielzeiten – und habe nur sieben Champions-League-Titel und sieben Meisterschaften gewonnen, obwohl es eigentlich 14 hätten sein können, weil sie uns gestohlen wurden.“