GAK-Abstieg? „Drehen Rad um zwei Jahre zurück!“

Erfolgt die Auslosung als Meister oder als Vize? Bereits am 17. Juni oder erst am 3. August? Der Einstieg in die zweite Qualirunde oder ins Play-off? Das erste Pflichtspiel am 7./8. Juli – oder erst am 18./19. August? Fragen über Fragen, die sich für Sturm und den LASK sowie deren Fans am Sonntag ab 14.30 Uhr beim Showdown um den Meistertitel entscheiden. In Wien – und vielleicht auch in Graz. Wobei das Spiel Sturm – Rapid für den Tabellenführer aus Linz keine Rolle mehr spielt, wenn der LASK bei der Austria zumindest einen Punkt holt. Das hätte auch finanzielle Auswirkungen.