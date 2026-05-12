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Millionen am Spiel

GAK-Abstieg? „Drehen Rad um zwei Jahre zurück!“

Fußball National
12.05.2026 20:00
Ein „Derby“ gegen Voitsberg in Liga zwei will der GAK um Maderner (r.) verhindern.
Ein „Derby“ gegen Voitsberg in Liga zwei will der GAK um Maderner (r.) verhindern.(Bild: GEPA)
Porträt von Michael Gratzer
Porträt von Georg Leblhuber
Von Michael Gratzer und Georg Leblhuber

Auf Sturm und LASK wartet nach dem Meisterkampf der große Geldregen – wenngleich der Ausgang der Liga massiv darüber entscheidet, wer wie viel kassiert! Ganz anders die Situation im Tabellenkeller, wo BW Linz und GAK am Samstag vor einem noch heißeren Duell – in finanzieller Sicht – stehen. Und: Was bedeutet ein Abstieg des GAK in der Grazer Stadionfrage?

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Erfolgt die Auslosung als Meister oder als Vize? Bereits am 17. Juni oder erst am 3. August? Der Einstieg in die zweite Qualirunde oder ins Play-off? Das erste Pflichtspiel am 7./8. Juli – oder erst am 18./19. August? Fragen über Fragen, die sich für Sturm und den LASK sowie deren Fans am Sonntag ab 14.30 Uhr beim Showdown um den Meistertitel entscheiden. In Wien – und vielleicht auch in Graz. Wobei das Spiel Sturm – Rapid für den Tabellenführer aus Linz keine Rolle mehr spielt, wenn der LASK bei der Austria zumindest einen Punkt holt. Das hätte auch finanzielle Auswirkungen.

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