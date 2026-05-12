Favorit hofft im Landescup-Finale auf Premiere

„Nicht verstecken“

Genau das wollen Thomas Kneissl und Co. auch machen. „Wichtig ist, dass wir uns nicht verstecken, aber trotzdem kompakt stehen“, stellt der Eugendorfer Kapitän klar. Der 24-Jährige glaubt auch, dass sich sein Team mit der Aufgabe steigert: „Gegen bessere Mannschaften tun wir uns immer leichter. Wenn man in einem Finale spielt, will man es auch gewinnen. Wir sind bereit.“