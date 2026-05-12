NBA-Star im Alter von nur 29 Jahren gestorben

„Wir sind am Boden zerstört über den tragischen Verlust von Brandon Clarke“, schreibt sein Klub in den sozialen Medien. „Brandon war ein hervorragender Teamkollege und ein noch besserer Mensch, dessen Einfluss auf den Verein und die gesamte Gemeinde von Memphis nicht in Vergessenheit geraten wird. Wir sprechen seiner Familie und seinen Angehörigen in dieser schweren Zeit unser tiefstes Beileid aus.“