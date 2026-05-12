NBA-Star im Alter von nur 29 Jahren gestorben

Riesengroße Trauer in der NBA: Brandon Clarke ist tot. Der Profi der Memphis Grizzlies wurde nur 29 Jahre alt.
Seine Agentur „Priority Sports“ bestätigte seinen Tod am Dienstag. Zur genauen Todesursache gibt es bislang noch keine Informationen.
„Wir sind am Boden zerstört über den tragischen Verlust von Brandon Clarke“, schreibt sein Klub in den sozialen Medien. „Brandon war ein hervorragender Teamkollege und ein noch besserer Mensch, dessen Einfluss auf den Verein und die gesamte Gemeinde von Memphis nicht in Vergessenheit geraten wird. Wir sprechen seiner Familie und seinen Angehörigen in dieser schweren Zeit unser tiefstes Beileid aus.“
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