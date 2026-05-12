Österreichs „Traum-Zerstörer“ als große Wundertüte

Ab sofort gibt es alle WM-Starter im Check, präsentieren wir täglich zwei Gruppen! Die Türkei reist mit einem perfekten Mix aus arrivierten und jungen Spielern zur WM. Die Elf vom Bosporus hinterließ bei Fußball-Österreich eine tiefe Wunde. Auf dem Weg zur WM mussten die Türken aber über die Play-offs, sind eine echte Wundertüte.
Wohl jeder rot-weiß-rote Fan wird sich schmerzlich an den 2. Juli 2024 erinnern. Da stieß die Türkei jedem österreichischen Anhänger ins Fußball-Herz und bugsierte das bis dahin fabulös aufspielende ÖFB-Team aus dem Bewerb. Für die Rangnick-Truppe war damals im Achtelfinale Endstation, die Türkei ging als eine Art „Traum-Zerstörer“ in die Geschichte ein.
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