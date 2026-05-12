Grönland und USA verhandeln über Militärpräsenz

Eine verstärkte US-Militärpräsenz in der Arktis sei Teil der laufenden Gespräche mit Washington, sagte Nielsen. Wie berichtet, hatte US-Präsident Donald Trump mehrfach gesagt, Grönland erwerben oder zumindest kontrollieren zu wollen, und das mit fehlender Sicherheit beziehungsweise Risiken durch andere Länder begründet. Das führte zu Spannungen zwischen dem Weißen Haus und den Regierungen in Dänemark und auf Grönland. Die Souveränität des weitgehend autonomen dänischen Territoriums sei nicht verhandelbar, hieß es aus Nuuk.