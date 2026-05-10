Baustelle gab „Schatz“ nach über 50 Jahren frei

Als ein Arbeiter auf der Baustelle der Volksschule Langholzfeld mit einem Minibagger eine Stiege abtrug, staunte er nicht schlecht. Denn unter der Treppe kam eine Nachricht aus vergangenen Tagen zum Vorschein. Der Verfasser ist bereits verstorben und so hat seine Gattin den „Schatz“ bekommen.
Im Jahr 1971 wurde die Volksschule Langholzfeld in Pasching erbaut. Derzeit wird das in die Jahre gekommene Gebäude generalsaniert und Abbrucharbeiten im Innenbereich förderten einen besonderen „Schatz“ zutage, der dort seit der Errichtung geschlummert haben dürfte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.