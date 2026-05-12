Phänomenaler WM-Start: Salzburger Segel-Duo führt

Prettner: „Das ist überragend“

„Wir haben schon vor dem Start eine sehr gute Idee gehabt – aber dass es dann so gut aufgeht, ist überragend. Es hat einfach alles funktioniert: Starts, Speed und die Wahl der Seiten. Wir sind sehr happy – vor allem, dass wir in allen drei Rennen sehr ‘tief‘ reinfahren und die ersten beiden Wettfahrten sogar gewinnen konnten“, resümierte Prettner.