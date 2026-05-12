Phänomenaler WM-Start: Salzburger Segel-Duo führt

Traumauftakt für die Salzburger Segel-Aushängeschilder Keanu Prettner und Jakob Flachberger im Rahmen der 49er-Weltmeisterschaft vor Quiberon (Frankreich). Das Duo vom Union Yacht Club Wolfgangsee nimmt nach dem ersten Tag die Spitzensposition ein.
„Viel besser kann man eine Weltmeisterschaft nicht eröffnen“, grinste Steuermann Keanu Prettner nach dem perfekten Start in Frankreich.
Er und Vorschoter Jakob Flachberger gelang ein Auftakt nach Maß – sie entschieden die ersten beiden Wettfahrten für sich. In der dritten belegten sie Platz sechs, was in der Gesamtwertung die Führung bedeutet.
Prettner: „Das ist überragend“
„Wir haben schon vor dem Start eine sehr gute Idee gehabt – aber dass es dann so gut aufgeht, ist überragend. Es hat einfach alles funktioniert: Starts, Speed und die Wahl der Seiten. Wir sind sehr happy – vor allem, dass wir in allen drei Rennen sehr ‘tief‘ reinfahren und die ersten beiden Wettfahrten sogar gewinnen konnten“, resümierte Prettner.
Für Mittwoch wird mehr Wind erwartet. Prettner: „Wir werden uns wieder neu fokussieren und grundsätzlich probieren, dass wir den ‘Drive‘ von heute so mitnehmen.“
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