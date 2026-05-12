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Und Herzog übt Kritik

Für den WAC geht es jetzt um 3,5 Millionen Euro

Fußball National
12.05.2026 21:57
(Bild: Florian Pessentheiner)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

ÖFB-Legionär Thierno Ballo gehört nach dem Saisonende mit dem englischen Zweitligisten Millwall wieder den „Wölfen“ – sein Manager Peter Huemerlehner erklärt, wie es mit der Leihgabe des WAC nun weitergeht. Und: „Krone“-Kolumnist Andreas Herzog über Kritik an der Saison der Wolfsberger und den absolvierten Mallorca-Trip.

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Bitteres Saison-Ende für WAC-Leihgabe Thierno Ballo! Im Grunddurchgang hatte der 24-Jährige mit dem englischen Zweitligisten Millwall in der vorletzten Runde mit einem 1:1 beim Vorletzten Leicester (der Ex-Meister war zu diesem Zeitpunkt schon abgestiegen!) den direkten Aufstieg vergeben. Nun versemmelte seine Truppe im Play-off-Semifinale – nach einem 0:0 auswärts – mit dem Heim-0:2 (0:0) gegen Hull City auch die letzte Chance auf den Aufstieg in die Premier League.

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