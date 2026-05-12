Alm im Glocknergebiet brannte gleich zweimal

Als äußerst hartnäckig erwies sich ein Brand einer Almhütte im Gemeindegebiet von Kals am Großglockner. Nach einem ersten Alarm und Löscharbeiten am Montag wiederholte sich der Einsatz am Tag darauf. Die Alm wurde zerstört.
Am Montag um 18.37 Uhr kam es im Bereich der Böheimebenalm im oberen Dorfertal zum Brandgeschehen. Ein Zeuge nahm im Bereich des „Kalser Tauernhauses“ Brandgeruch wahr und bemerkte die in der Nähe befindliche und in Brand stehende Alm auf rund 1800 Meter Seehöhe.
Zeuge alarmierte die Feuerwehr
Der Zeuge alarmierte daraufhin die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr Kals begann nach Eintreffen sofort mit den Löscharbeiten der in Vollbrand stehenden Almhütte. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen und keine Tiere im Gefahrenbereich. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und um 22.45 Uhr „Brand aus“ melden. Die Alm wurde durch den Brand völlig zerstört.
Nächster Alarm am folgenden Mittag
Am Folgetag musste die örtliche Feuerwehr erneut ausrücken, da sich der Brand erneut entzündet hatte. Um 11.50 Uhr konnte wiederum und diesmal endgültig „Brand aus“ gegeben werden. Die genaue Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Zurzeit gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.
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