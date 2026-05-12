Alm im Glocknergebiet brannte gleich zweimal

Zeuge alarmierte die Feuerwehr

Der Zeuge alarmierte daraufhin die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr Kals begann nach Eintreffen sofort mit den Löscharbeiten der in Vollbrand stehenden Almhütte. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen und keine Tiere im Gefahrenbereich. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und um 22.45 Uhr „Brand aus“ melden. Die Alm wurde durch den Brand völlig zerstört.