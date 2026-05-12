Schwester holt Getränk, dann blecht sie 180 Euro!

Es ist ein Samstagabend im April, die Tankstelle in Stadlau platzt aus allen Nähten. Kein einziger Stellplatz frei, Autos stehen, wo sie wollen, die Luft riecht nach Motorenlärm und verbranntem Gummi. Eine Wienerin bleibt kurz stehen – auf einer Sperrfläche, ja, aber irgendwo muss man ja hin –, während ihre Schwester im Kassenbereich rasch etwas zu trinken holt. Rund zehn Minuten, dann geht‘s weiter. Ein harmloses Intermezzo, könnte man meinen. Doch zwei Wochen später liegt ein Anwaltsschreiben im Briefkasten: Besitzstörungsklage, 180 Euro fällig.