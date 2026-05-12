Mega-Patzer! Ronaldo muss Meisterfeier verschieben

Unfassbar! Cristiano Ronaldo und Al-Nassr hatten den Titel schon so gut wie fix in der Tasche. Doch ein Mega-Patzer von Torwart Bento Krepski beim 1:1 gegen Verfolger Al-Hilal sorgte dafür, dass Al-Nassr die Meisterfeier doch noch verschieben muss.
Am Dienstagabend kam es im Al-Awwal Park in Riad zum großen Liga-Schlager zwischen Al-Nassr und Al-Hilal. Vor dem Hit hatte Al-Nassr fünf Punkte und ein Spiel mehr auf dem Konto – ein Sieg im Spitzenspiel würde für den Titelgewinn reichen.
Treffer von Benzema zählt nicht
Und die Partie ging munter los! Bereits nach wenigen Minuten hatte Al-Hilals Stürmer-Star Karim Benzema die große Chance zur Führung, doch Goalie Bento Krepski reagierte glänzend. Nach rund 20 Minuten war der Ball dann im Tor, doch der Treffer von Benzema wurde wegen Abseits aberkannt.
Verteidiger eiskalt
In der 37. Minute jubelte schließlich Al-Nassr: Innenverteidiger Mohamed Simakan stand nach einem Eckball goldrichtig und netzte zur umjubelten Führung ein.
Fünf Minuten vor der Halbzeitpause scheiterte Ronaldo mit einem sehenswerten Weitschuss an Al-Hilal-Keeper Bono. In der Nachspielzeit traf Ronaldos Teamkollege Kingsley Coman nach einem schlimmen Fehlpass von Sergej Milinkovic-Savic nur die Stange.
Gleich zu Beginn der zweiten Spielhälfte hatte Ronaldo die Riesenchance aufs 2:0. Doch sein Schuss landete nicht im Tor, sondern nur auf den Rängen. Weitere Höhepunkte blieben bis zur Nachspielzeit weitgehend aus. In der 98. Minute dann das Drama aus der Sicht von Al-Nassr: Beim Versuch, den Ball zu fangen, rutschte Torwart Krepski, der von Mitspieler Inigo Martinez behindert worden war, das runde Leder durch die Hände und landete im Tor.
Fassungslosigkeit bei Ronaldo
Ronaldo, der bereits ausgewechselt worden war, konnte es nicht fassen. Auf der Ersatzbank schlug er die Hände über dem Kopf zusammen. Wegen des späten Gegentreffers muss er weiter auf seinen ersten großen Titel in der Wüste warten.
Knackt Ronaldo bald den 1000er?
Al-Nassr hat weiter fünf Punkte Vorsprung und noch ein Spiel (am 21. Mai gegen Liga-Nachzügler Damac FC) zu absolvieren. Al-Hilal hat noch zwei Aufgaben vor sich, könnte den Tabellenführer also theoretisch noch abfangen. Mit 26. Saisontoren hat der 41-jährige Ronaldo einen riesengroßen Anteil an der starken Saison von Al-Nassr. Insgesamt erzielte „CR7“ unglaubliche 971 Treffer in seiner Laufbahn – der 1000er rückt immer näher. Die Meisterparty muss er vorerst jedoch verschieben.
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