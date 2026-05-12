Mega-Patzer! Ronaldo muss Meisterfeier verschieben

Gleich zu Beginn der zweiten Spielhälfte hatte Ronaldo die Riesenchance aufs 2:0. Doch sein Schuss landete nicht im Tor, sondern nur auf den Rängen. Weitere Höhepunkte blieben bis zur Nachspielzeit weitgehend aus. In der 98. Minute dann das Drama aus der Sicht von Al-Nassr: Beim Versuch, den Ball zu fangen, rutschte Torwart Krepski, der von Mitspieler Inigo Martinez behindert worden war, das runde Leder durch die Hände und landete im Tor.