PS-Boliden erobern wieder die Seen und Klagenfurt

Klare Regeln von der Polizei

Doch es sind nicht nur mehr VW, die nach Kärnten kommen, sondern auch zahlreiche andere Automarken sind mittlerweile vertreten. „Vor Jahren noch unvorstellbar. Ein Opel hätte zum Beispiel beim GTI-Treffen nicht lange überlebt“, sagt Klagenfurts Stadtpolizeikommandant Hans-Peter Mailänder mit einem Schmunzeln, der trotzdem auch die Ernsthaftigkeit der Gesetzgebung betont: „Es gibt klare Regeln; die sind einzuhalten!“ Unter anderem werde die Polizei wieder verstärkt technische Veränderungen bei den teils exotischen Fahrzeugen kontrollieren und Lärmmessungen durchführen.