Dieser alte Stadl wird mit Veranstaltungen gefüllt

Ein altes Gebäude wurde in Rangersdorf wieder zum Leben erweckt und bietet zahlreichen Vereinen eine Bühne. Für das dazugehörige Bistro wird ein Betreiber gesucht.
Als wichtiger Treffpunkt zählt der Wirtstadl in Rangersdorf. Es handelt sich um ein altes und unter Denkmalschutz stehendes Gebäude, dem nach Jahren wieder Leben eingehaucht wurde. Seit vier Jahren holt der Wirtstadl Leute aus nah und fern in die Mölltaler Gemeinde.
„Übers ganze Jahr wird das Haus belebt, was für den Ortskern eine wichtige Aufwertung ist. Dank des neuen Angebots dürfen wir auch einen höheren Bekanntheitsgrad der Gemeinde erfahren“, freut sich Ortschef Josef Kerschbaumer.
Neben Hochzeiten und Weihnachtsmärkten finden darin auch diverse Events von Vereinen statt. Und so stellt auch der Kulturverein Projektgruppe Tresdorf ein vielseitiges Programm namens „Möllton“ für den kommenden Sommer auf die Beine.
Mehr Vereinsleben dank Stadl
„Uns gibt es schon seit mehr als 20 Jahren. Dank der Location können wir Veranstaltungen in einem etwas größeren Rahmen durchführen und sind aktiver“, ist Obmann Helmut Kerschbaumer dankbar.
Das Bistro „Kaffee und Kuchl“ ist dort ebenfalls zu finden und wurde im Zuge des Projektes erneuert. „Für den Winter suchen wir wieder neue Betreiber. In den kommenden Sommermonaten betreiben wir es selbst als eine Art Kulturkaffee“, erklärt er.
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